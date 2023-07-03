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Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunuldu. Kaymakam Yücel, deniz kirliliğine dikkat çekmek için denize çelenk bırakma etkinliğini gerçekleştirmedi. Su sporları işletmeleri de Türk bayrağı taşıyarak denize açıldı. Kutlamalar, gün içinde yapılacak çeşitli etkinliklerle son bulacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenler kapsamında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve beraberindeki heyet, Ege Port Limanı'ndan römorkörle denize açıldı.

Kaymakam Yücel, deniz kirliliğine dikkati çekmek için, geleneksel olarak yapılan denize çelenk bırakma etkinliğini bu yıl gerçekleştirmedi.

Su sporları işletmeleri de teknelerle denize açılarak, Türk bayrağı taşıdı.

Kutlamalar, gün içinde yapılacak çeşitli etkinliklerle son bulacak.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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