Aydın'da denizde boğulan emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün denizde boğulan emekli beden eğitimi öğretmen Mahmut Öz (67) son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan Öz'ün cenazesi Yenipazar ilçesine götürüldü.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından Öz için uzun yıllar görev yaptığı Yenipazar Anadolu Lisesi bahçesinde de tören yapıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yaptığı konuşmada Mahmut Öz'ün isminin sosyal tesise verileceğini söyledi.

İkindi namazına müteakip Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Öz'ün cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, protokol üyeleri, öğretmenler, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Sevgi Plajı'nda 5 Temmuz'da dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarılmıştı. Kıyıya çıkarılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürülmüş, durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.