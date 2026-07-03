Beton mikserinin çarptığı yaya öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı Ata Bayram Kaş (44) hayatını kaybetti. Miksere çarpmamak için sola manevra yapan Cengiz B'nin kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mikail K. de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ata Bayram Kaş'a, Muhammed K. yönetimindeki 09 AOS 564 plakalı beton mikseri çarptı. Mikserin altında kalan Kaş, metrelerce sürüklenip, ağır yaralandı. Bu sırada beton mikserine çarpmamak için sola manevra yapan Cengiz B. ise 48 NS 939 plakalı otomobiliyle Mikail K.'nin kullandığı 35 CHL 457 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletten savrulan Mikail K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ata Bayram Kaş ile motosiklet sürücüsü Mikail K., ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ata Bayram Kaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mikail K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, beton mikserinin sürücüsü Muhammet K. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı