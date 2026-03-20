7 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan kadın, kucağında bebeğiyle cezaevine girdi

Kuşadası ilçesinde, hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.K., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. G.K. kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 7 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.K. (40), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan G.K., kucağında 1 yaşında olan bebeğiyle cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalamasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 7 ayrı kaydı olan ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'nın Kuşadası'nda olduğunu tespit edildi. G.K, dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
