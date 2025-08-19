Kuşadası'nda Alkollü Adam Kadınları Darbetti

Kuşadası'nda Alkollü Adam Kadınları Darbetti
Kuşadası'nda alkollü bir erkeğin tartıştığı iki kadına saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen erkek, tartıştığı 2 kadını darbetti. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında 2'si kadın 1'i erkek 3 kişi tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu öne sürülen erkek, tekme ve yumruklar atarak kadınları darbetti. Yoldan geçen bir kişi, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Daha sonra 2 kadın, otomobille olay yerinden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

