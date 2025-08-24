Kuşadası'nda 48 Yavru Kaplumbağa Denizle Buluştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 48 yavru kaplumbağa, kumsaldaki yuvasından çıkarak denizle buluştu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndaki caretta caretta yuvası, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'ın katkılarıyla kontrollü olarak açıldı.

Yuvadan çıkan 48 yavru, daha sonra mavi sularla buluştu.

Kaplumbağaların denizle buluştuğu anları, sahildeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Türkiye'de deniz kaplumbağaların yuvalama alanı dışında olmasına rağmen son yıllarda yuvalama sayısında artış olduğunu söyledi.

Sürücü, "Bu yıl Kuşadası'nda 7, Didim'de 3 yuva oldu. Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliğiyle hepsi koruma altına alındı. Kuşadası'nda ilk yavrular çıkmaya başladı. Kaplumbağa Kuşadası'nda yuvaya 61 yumurta bırakmıştı. 48 yavru denizle buluştu. 13 yumurtanın bozuk olduğu görüldü. Yuva sayılarının her yıl giderek artması çok önemli." ifadelerini kullandı.