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Aydın'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Aydın'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu satmaktan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hakkında uyuşturucu satmaktan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (36), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satma veya sağlama' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T.'nin Kuşadası'nda olduğu belirlendi. B.T., dün polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan B.T, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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