Leylek "Efe" ile eşi "Ada" Kuşadası'nda buluştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl birlikte yuva kuran 'Efe' ve 'Ada' isimli leylekler, bu yıl da aynı yuvaya geri döndü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği, leyleklerin üreme sürecine gireceğini ve mayıs ayında yavruların çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçen yıl birlikte gelen "Efe" ile "Ada" isimli leylek bu yıl da aynı yuvalarına geri geldi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamada, geçen yıl ağustos ayında ilçeye ilk kez gelip yuvalarını yapan iki leyleğe "Efe" ile "Ada" isminin verildiği hatırlatıldı.

Hayvanların bu yıl da gelip gelmeyeceğinin merakla beklendiği vurgulanan açıklamada, "Efe adı verilen erkek leyleğin 6 gün önce gelerek yuvaya malzeme taşıdığı görülmüştü. Burada kalıp kalmayacağını ve eşinin gelip gelmeyeceğini biz de merak ediyor, her gün izliyorduk. Mutlu haber dün akşam geldi. Ada adını verdiğimiz dişi leylek, Efe ile buluştu." ifadelerine yer verildi.

Leyleklerin üremelerini burada yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leylekler üremelerini burada gerçekleştirecek. Muhtemelen mayıs ayının ikinci haftasında yavrular yumurtadan çıkacak. Onları büyütmek için yoğun bir çaba gösterecekler. Yuva çevresindeki yoğun yapılaşma, beslenme alanlarının azalması, elektrik hatları ve yoğun trafik gibi tehditlere rağmen tüm riskleri göze alarak bu alanı seçtiler."

Açıklamada ilçedeki tek leylek yuvasının burası olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
