Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde İlaçlama Çalışması

(AYDIN)- Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokak hayvanlarını tehdit eden kene sorununa karşı olası riskleri en aza indirmek amacıyla merkezde kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Merkezin açık ve kapalı tüm alanlarında yürütülen ilaçlama çalışmalarıyla, bünyede bulunan çok sayıda sokak hayvanının sağlığının korunması hedeflendi. Yetkililer, hiçbir canlının zarar görmemesi için tüm detayların göz önünde bulundurulduğunu vurgularken, kene gibi parazit kaynaklı sorunlara karşı önleyici adımların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Riskleri daha ortaya çıkmadan kaldırmayı amaçlıyoruz"

Merkezden yapılan açıklamada, "Patili dostlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bu bilinçle hareket ederek, oluşabilecek riskleri daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, yalnızca merkezle sınırlı kalmayıp kent genelinde yaşayan sokak hayvanları için de mücadeleye destek verildiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Merkez Sorumlusu Fulya Akıllı ise vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Fulya Akıllı, çevrelerinde kene problemi yaşayan kedi ya da köpek gören duyarlı vatandaşların 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı üzerinden ihbarda bulunabileceklerini belirterek, "Durum ve konum bilgisi iletilmesi halinde ekiplerimiz hızla müdahale ederek gerekli çalışmaları yapmaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA