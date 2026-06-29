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Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düzenlenen törenin ardından cenazesi Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu (78), son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası'nda bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, cumartesi günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu için Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Törende, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve oğlu Efe Berberoğlu, Engin Berberoğlu'nun siyasetçi kimliği ve Kuşadası'na kazandırdıklarıyla ilgili konuşma yaptı.

Engin Berberoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra zabıtaların omuzunda belediyenin önünden Hanım Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine çok sayıda vatandaşla birlikte CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, ilçe protokolü, Kuşadası Belediyesi yöneticileri ile Engin Berberoğlu'nun yakınları katıldı. Cami avlusunda taziyeleri Engin Berberoğlu'nun oğulları Efe, Mustafa ve Mert Berberoğlu kabul etti. Engin Berberoğlu'nun naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde, Adalızade Mezarlığı'na götürülüp, aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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