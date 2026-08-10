Kuşadası Belediyesi rüşvet operasyonunda 16 şüpheli adliyede

Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden soruşturmada 1 şüphelinin daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli ise aranıyor.

Gözaltındaki 16 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, inşaat firması sahipleri Resul Mert Çiftçi, Oğuz Ali Helvacı, avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ile Umut Yaşar, iş insanları Haşmet Akkuş, Ertan Can Yazıcı ile Macit Günel, firma sahipleri Şefik Çalık, Şakir Eviz, Emrah Temel ile Yusuf Yazıcı, otel sahipleri Hakan Tanır ile Kağan Özcan, eğitimci İsmail Yurtseven, tekniker Atıl Ulaş Bengi, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol ve muhasebeci Ertan Sözmener hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

İzmir, Antalya ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA