Kuşadası Belediye Başkanı ve İki Sanığa 'Görevi Kötüye Kullanma' Suçlaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve iki isim, kıyıda yapılan iskele ile güneşlenme teraslarının imar planlarının olmaması nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanacak. Sanıkların 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
