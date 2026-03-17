Haberler

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

