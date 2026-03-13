Kuşadası Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; belediye başkanı dahil 6 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında arama yapıldı ve çok sayıda dosyaya el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına yönelik yürütülen ve Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapıldı. Polis, belediye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Belediyedeki çok sayıda dosya ve dokümana el konuldu.
BAŞKAN GÜNEL'DEN AÇIKLAMA
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul'da bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili sanal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaptı. Başkan Günel paylaşımında, "Avukatlık mesleğine, haksızlığa karşı adalet duygusuyla başladım. Hayatta insanın kendini savunması da varmış. Şimdi anlıyorum ki mücadelem sadece haksızlığa karşı değil, kötülüğe ve kötüye karşı da olacak" dedi.