Kuşadası Belediye Başkanı Günel, gözaltına alındı
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde polis operasyonu ile gözaltına alındı. Hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, gözaltına alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Günel'in, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
