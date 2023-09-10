'Kuş Oteli'nde bu yıl rekor popülasyon bekleniyor

Hersek Lagünü'nde flamingolar görsel şölen sunmaya başladı

YALOVA - Göçmen kuşların geçiş güzergahında dinlenmek ve beslenmek için kullandığı Hersek Lagünü, eylül ayı ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Türkiye'de bugüne kadar gözlemlenen 496 kuş türün 254'ünün kayıt altına alındığı lagünde, bu yıl rekor düzeyde bir popülasyon bekleniyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla mutlak korunması gereken sulak alanlar içinde yer alan Hersek Lagünü'ne eylül ayı ile birlikte kuş popülasyonunda artış yaşanmaya başladı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Altınova Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla hem kuş türü hem popülasyonu her geçen gün arttığı lagünde yaz aylarında konaklayarak üreyen kuşların sayısı da yüzleri güldürdü.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bübül, su kuşlarının kışın alana geldiğini belirtti. Bülbül, bu kuşların daha sonra da üreme bölgelerine geçtiğini hatırlattı. Hersek Lagünü'nde geçtiğimiz yaz önemli bir üreme döneminin yaşandığını anlatan Bülbül, "Kara gagalı sumrular 40 çiftin üzerinde burada ürediler. Bu da bilindiği üzere alana önemli kuş alanı özelliği katıyor. Bu tabi sevindirici. Yıllardan beri ilk kez bu kadar fazla sayıda sumrular alanda ürediler. Ayrıca Akdeniz martıları çok çok iyi sayıda ürediler. Yine yeşilbaş, uzun bacak türleri de öyle. Kara kuşlarıyla birlikte yaklaşık 50'ye yakın türümüz yazın alanda üredi. Bu da tabi alanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" dedi.

Flamingolar gelmeye başladı

Eylül ayı ile sulak alanlar su kuşlarıyla dolmaya başladığını anlatan Bülbül, Hersek Lagünü'nün de bundan nasibini aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Burası lagün olduğu için özel bir alan. Burada su kuşlarının rahatça beslenebileceği besinler bulunmaktadır. Onlarda da alanı tercih ediyorlar. Flamingolar bir hafta önce baya bir yüksek sayıda geldiler. Hatta, dün, bugün, 500'e yakın flamingo alanda bulunuyor. Bu da sevindirici bir haber. Dün yine 6 birey boz ördek gözlemledik. O da ördeklerden nadir denilebilecek türlerden biri. Ayrıca fiyular gelmiş. Yeşilbaşlar zaten alanda üredikleri için oldukça alana katkılılar. Yine çamurcun ördeği alandaydı. Baktığımızda kıyı kuşlarıyla birlikte alan artık şenlenmeye başladı. Bu arada yaz göçmeni kuşlarda bilindiği üzere leylekler, büyük kanatlı yırtıcılar onlar da artık yavaş yavaş Afrika'ya doğru yol almaktadırlar. Hatta son bir haftadır leylek geçişi yok. Daha öncesinde çok sayıda geçtiler. Çünkü anladığımız kadarıyla kuzey bölgelerinde soğuma erken başlamış, sıcaklıklar düşmüş. O nedenle de leylekler erken artık Afrika'ya doğru yoluna koyulmuşlar."

"Nadir türleri tekrar alanımızda görürüz"

Alandaki popülasyonu geçtiğimiz yıllara göre kıyaslayan ve bu yıl özellikle nadir türlerin de bölgeye gelmesini beklediklerini söyleyen Bülbül, "Şu anda çok iyi başladık. Tabi biz yıllar önce 2008-2009 yıllarında burada aşırı bir popülasyon nadir türler olmuştu. Sanki bu yıl o yıla benziyor. Bugünlerdeki gelişmeler ona benziyor. İnşallah o nadir türleri tekrar alanımızda görürüz. Sayıya baktığımız da çok iyi. Bu da bölge gerçekten doğal bir alan haline geldi. Hiçbir etken tehdit yok. Yaklaşık 2 aydır balık kartalı kulenin tepesinde bulunuyor. Balığını alıp yerine çıkıp balığını yiyor. Yani artık rahatlıkla yırtıcılar da alanda beslenebiliyorlar. Hatta dün yılan kartalı gördük çok yakında. Yılan kartalı da bu kadar yakın alana giriyorsa şunu söyleyebiliriz, alan gerçekten iyi korunuyor. Bu nedenle de çeşitliği her geçen gün artmaktadır" ifadesini kullandı.