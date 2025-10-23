Haberler

Kuş Avı Yüzünden Amca ve Yeğenleri Arasında Kanlı Kavga

Kuş Avı Yüzünden Amca ve Yeğenleri Arasında Kanlı Kavga
Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuş avlayan iki yeğenle amcaları arasında çıkan tartışma, tüfekle vurulma sonucunda amcanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 16 yaşındaki Muhammed C. gözaltına alındı.

ADANA'da koyunlarını otlatan amca ile kuş avlayan iki yeğeni arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kardeşlerden Muhammed C.'nin (16) tüfekle vurduğu amcası Veysel C., hayatını kaybetti.

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Köyü'nde meydana geldi. Muhammed C. (16) ve ağabeyi Mutlu C. (22), sabah saatlerinde köy çevresinde kuş avına çıktı. Av sırasında silah seslerini duyan ve aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel C., hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammed C., yanında bulunan tüfekle amcasına ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Veysel C., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Veysel C.,'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ KISA SREDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan kardeşler Muhammed C. ve Mutlu C., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
