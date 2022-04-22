Kurum: "77 parti de bir araya gelseniz Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum'a fahri hemşerilik beratı verilmesi MALATYA (AA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Doğanyol'da katıldığı iftar programında konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Kurum'a fahri hemşerilik beratı verilmesi MALATYA (AA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Doğanyol'da katıldığı iftar programında konuştu. (3)
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel