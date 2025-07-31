Kuruluş Osman'da Yeni Dönem: Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu Canlandıracak

ATV'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizisi "Kuruluş Osman"da yeni bir dönem başlıyor.

Bozdağ Film'den yapılan açıklamaya göre, dizideki Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, dün yaptığı paylaşımla Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya dahil olduğunu resmi olarak açıkladı.

Mehmet Bozdağ ve Bozdağ Film'in resmi adreslerinden yapılan açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu." ifadelerine yer verildi.