Kuruceşme'de denizde ceset bulundu; kaybolan Rus yüzücüye ait olabileceği değerlendiriliyor / Ek bilgiyle

Kuruceşme'de denizde ceset bulundu; kaybolan Rus yüzücüye ait olabileceği değerlendiriliyor
Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında bulunan cesedin, 24 Ağustos'ta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği düşünülüyor. TMOK tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Svechnikov için o tarihten beri arama çalışmaları sürüyordu.

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu. Ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

