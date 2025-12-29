Haberler

Bartın'da fırtına; dalga boyu 7 metreye ulaştı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan fırtına, limanda 7 metreye ulaşan dalgalar oluşturdu. Tekkeönü Limanı'nda elektrik direkleri devrildi, Kurucaşile Limanı'nda beton taşlar yerinden çıktı. Fırtına nedeniyle limana girişler yasaklandı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde fırtına nedeniyle limanda mendireği aşan dalgaların boyu 7 metreye ulaştı. Tekkeönü Limanı'nda elektrik direkleri devrildi, Kurucaşile Limanı'nda da beton taşlar yerinden çıktı.

Meteorolojinin uyarısı sonrasında Kurucaşile ilçesinde hızı 95 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Fırtına sonrasında oluşan, yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki dalgalar, 300 metre uzunluğundaki Tekkeönü Limanı'ndaki beton bloklara çarparak limanı aştı. Liman içinde bulunan elektrik direkleri ve oturma alanları yerinden söküldü.

LİMANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Kurucaşile Limanı'nda da 700 metre uzunlundaki limana çarpan dalgalar, mendireği aştı. Beton bloklara çarpan dalgalar, taşları yerinde oynatarak liman içine attı. Dalgaların mendireği aşması nedeniyle polis ekipleri, şerit çekerek limana girişleri yasakladı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
