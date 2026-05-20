Derede yaşam mücadelesi veren yunusu, polis kurtardı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi'nde yaşam mücadelesi veren yunus, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi'nde bir yunus balığının zor durumda olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaşam mücadelesi veren yunus, 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılıp, denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

