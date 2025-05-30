Kürtün'de Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı

Kürtün'de Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde boynundan ve ayağından yaralı halde bulunan karaca, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacağı belirtildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Günyüzü köyünde boynundan ve ayağından yaralı olan karacayı fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekiplerinin teslim aldığı karaca, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Karacanın tedavisinin ardından doğal yaşama salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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