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Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma El Bombası İmha Edildi

Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma El Bombası İmha Edildi

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AFYONKARAHİSAR'da arazide bulunan, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası, jandarma tarafından güvenli şekilde imha edildi.

AFYONKARAHİSAR'da arazide bulunan, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası, jandarma tarafından güvenli şekilde imha edildi.

Kışlacık Mahallesi'ndeki dağlık alanda dün hayvan otlatan M.K. (62), arazide dolaşırken bir kısmı toprağa gömülü cisim buldu. Cismin patlayıcı madde olduğunu düşünen M.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cismin İngiliz yapımı patlamamış el bombası olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığını belirledi. El bombası, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli şekilde imha edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

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