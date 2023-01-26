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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif AlantarArdahan Jandarma Merkez BölüğüOğlu Dursun Alantar
Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu174. Alay, 1. Tabur, 3. BölükOğlu Receb Akanoğlu
Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü)Oğlu Mustafa Cerik
Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefatYeğeni Necati Namlı
Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaşAğustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır.Torunu Mahmut İlbaş

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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