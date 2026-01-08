Karşıyaka'da Ritim Grubu Kuruldu

(İZMİR) - Ünlü ritim saz ustası Kurtul Çetin, Karşıyaka Sanat Derneği'nde yeni bir ritim grubu kurmak için kollarını sıvadı.

Karşıyaka Sanat Derneği, Türk Sanat Müziği, Popüler Müzik ve Çocuk Korosu'ndan sonra bu kez de ritim grubu kurdu. Türkiye'nin önemli ritim saz ustalarından Kurtul Çetin yönetiminde çalışmalarına Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri'nde başlayan grup, bundan böyle her çarşamba çalışmalarını sürdürecek.

Karşıyaka Kültür Derneği Başkan Yardımcısı ve Korolar Şefi Mehtap Gönüldaş, ritim çalışmasına, Karşıyakalılar başta olmak üzere özellikle darbuka ve vurmalı sazlara ilgisi olanları davet etti.

Gönüldaş, "Ritim çalışmaları hem zihinsel ve fiziksel olarak yararlı olduğu kadar, takım çalışmalarına uyum, sosyalleşme, ortak noktada buluşma, beraberlik gücünü arttırma açısından önemli bir çalışmadır. Bu nedenle öncelikle yetişkinlerimizi bekliyoruz. Sonrasında da çocuklarımız için grup kuracağız" dedi.