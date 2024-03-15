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Kurtların ve akbabaların beslendikleri anlar fotokapana yansıdı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurtların ve akbabaların avladıkları domuzlarla beslendikleri anlar, foto kapanlar sayesinde görüntülendi. Kurtlar ve akbabaların beslenme sahneleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kurtların ve akbabaların beslendikleri anlar fotokapana yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında Akdağ Tabiat Parkında kurtların ve akbabaların avladıkları domuz ile beslenme anları foto kapan ile görüntülendi.

2500 rakımlı Akdağ Koca yaylanın değişik bölümlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara telef olan domuzları avlayarak beslenen kurtlar, kara ve kızıl akbabalar görüntülendi. Domuzlardan önce kurtların ardından kızıl ve kara akbabaların beslendiği görülüyor. Yayınlanan görüntüler özellikle sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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