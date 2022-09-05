Kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 20 koyun telef oldu
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 20 koyun telef oldu.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 20 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Perşembe Yaylası'nda otlayan, Arif Özkanlı'ya ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.
Saldırıda 20 koyun telef oldu, bazı koyunlar da yaralandı.
Öte yandan Aybastı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine yaylaya giderek olaya ilişkin inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel