Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek

(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerinin alınacağını bildirdi.

Başsavcılıktan, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14 Eylül 2026 tarihinde, Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeleri alınacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA