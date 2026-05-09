Haberler

Kütahya'da kurtların saldırdığı 72 koyun telef oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 72 koyunu telef etti. Olayla ilgili jandarma ve tarım müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 72 koyunu telef etti.

Çitgöl beldesinde hayvancılıkla uğraşan Zeki Çelebi, sabah saatlerinde girdiği ağılda koyunlarını parçalanmış halde görünce durumu jandarma ile Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 72 koyunun telef olduğu ağılın içinde kurtlara ait ayak izlerini tespit etti.

Telef olan koyunlar, kireçlenerek gömüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
Evdeki buluşma ölümle sonuçlandı

Evdeki buluşma ölümle sonuçlandı
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! İşte teklif edilen para
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide kahraman gibi karşılandı