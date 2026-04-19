MSB, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO ile eş zamanlı düzenlenen Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla sürdüğünü açıkladı. Tatbikat, denizaltıya yönelik kurtarma operasyonlarını ve personel desteklerini içeriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, NATO'nun Dynamic Minatour-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Masabaşı Tatbikatı ile eş zamanlı olarak 15-21 Nisan arasında Aksaz'da düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatının yapılması, denizaltının aranması, yaşam desteğinin sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan tatbikatın basın brifingi ve seçkin gözlemci günü faaliyeti ise yarın TCG Alemdar gemisinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
