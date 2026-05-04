Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'deki Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren iki kulübün arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada incelemelerin sürdüğü kaydedildi.