Kurtalan Fen Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST Finalinde!
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Fen Lisesi öğrencileri, Fizik öğretmenleri Mustafa Buğday rehberliğinde oluşturdukları 'ÇAR_Z' takımının 96 puan alarak 2025 TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda finale yükseldiğini açıkladı. Final, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki öğrenciler, TEKNOFEST finalinde yarışacak.
Kurtalan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurtalan Fen Lisesi öğrencilerinden Yağmur İş ve Elif Ezgi Acar'ın, Fizik öğretmeni Mustafa Buğday rehberliğinde oluşturduğu "ÇAR_Z" takımının, TEKNOFEST 2025 Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda finale yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin "Veri Analizi ve İzleme" kategorisinde hazırladıkları yenilikçi projeyi 17 Temmuz'da jüri karşısında sundukları ve 96 puan alarak finale katılma hakkı kazandıkları aktarıldı.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki final yarışmasının, 17-21 Eylül'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceği kaydedildi.