Kurtalan Devlet Hastanesi'nde Yangın Tahliye Tatbikatı Gerçekleşti

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde Yangın Tahliye Tatbikatı Gerçekleşti
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Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tatbikat, yangın ve acil durum senaryoları üzerine odaklandı. Hastane personeli ve çeşitli sağlık ekipleri tatbikata katıldı.

Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikata hastane personeli, UMKE, 112 Acil, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği şiddetli yağış sonrası bodrum katı su basması, elektrik panosunun patlaması ve yangın çıkması üzerine hastaların tahliyesi sağlandı.

Başhekim Yardımcısı Kamuran Dayan, "Zorunlu yıllık tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Katkı sunan tüm ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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