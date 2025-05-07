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Kurt Sürüsü İspir İlçe Merkezine İndi

Kurt Sürüsü İspir İlçe Merkezine İndi
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Erzurum'un İspir ilçesinde bir kurt sürüsü, çöp alanında yiyecek aramak için yerleşim alanına indi. Mahalle sakinleri gece saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kurt sürüsü ilçe merkezine indi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçe merkezine inen kurtlar çöp alanında yiyecek aradı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un İspir ilçesi TOKİ evlerinin bulunduğu bölgeye gelen kurt sürüsü vatandaşları korkutuyor. Gece saatlerinde çöp alanına gelen kurtlar mahallede ikamet eden İlhan Bayındır tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kurtların sürü halinde inerek çöp konteynerleri yanında yiyecek aramaları ve rahat tavırları dikkat çekti.

Vatandaşlar gece saatlerinde özellikle tenha yerlerde insanların yalnız ve çocukların tek başına sokaklara çıkmaması konusunda uyarıyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ - Güncel
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