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Kurşunlu'da Trafik Kazası Sonrası Hayatını Kaybeden Osman Arılıkaltı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kurşunlu'da Trafik Kazası Sonrası Hayatını Kaybeden Osman Arılıkaltı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Osman Arılıkaltı, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada bir diğer öğrenci Mehmet Said Gümüştekin de hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 17 yaşındaki Osman Arılıkaltı, son yolculuğuna uğurlandı.

Arılıkaltı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arılıkaltı'nın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, sabah saatlerinde ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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