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Kursk'ta esir düşen 115 Rus askeri ile 115 Ukrayna askeri takas edildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde esir düşen 115 Rus askeri ile 115 Ukrayna askerinin takas edildiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, esir takasına teşekkür etti.

- Kursk'ta esir düşen 115 Rus askeri ile 115 Ukrayna askeri takas edildi

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde esir düşen 115 Rus askeri ile 115 Ukrayna askerinin takas edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu Kursk bölgesinde esir düşen 115 Rus askerinin Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelerden iade edildiği duyuruldu. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunuyor, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra aileleriyle iletişim kurma imkanı da sağlanıyor. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya'ya getirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy'den BAE'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise esir takasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ulusal Muhafızların, Silahlı Kuvvetlerin, Donanmanın ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatının savaşçıları olan 115 askerimiz daha evine döndü. Hepsini geri getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. BAE'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna, Kursk'ta 92 yerleş yerini ele geçirmişti

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini, toplam 92 yerleşim yerinde kontrol sağladığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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