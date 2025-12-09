Gaziantep'te eğitim alan kadın kursiyerler lösemili çocuklara moral kaynağı oldu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde Özgecan Kültür Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler, lösemi ile mücadele eden çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde eğitim alan kursiyerler, tamamen organik iplerden ördükleri oyuncaklar ile diktikleri elbiseleri lösemili çocuklara hediye ederek hem onların yüzünü güldürdü hem de farkındalık oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs eğitmeni Filiz Bozaslan, çocukları mutlu etmek istediklerini belirterek, "12 yıldır Şahinbey Belediyesinde el sanatları öğretmeni olarak görev yapıyorum. Kursiyerlerimizle birlikte lösemili çocuklarımıza moral vermek istedik. Onlara oyuncak hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Sıdıka Kavak ise arkadaşlarıyla birlikte oyuncak ürettiklerini belirtti.

Yıldız Yıldız da ürettikleri oyuncakları ve elbiseleri onkoloji servislerindeki çocuklara hediye etiklerini ifade ederek, "Lösemili çocuklar için bir dikiş planlaması yapıldı. Bizler de katkı sağladık. Elimizden geldiğince bilen, bilmeyen, yeni başlayan ya da tecrübeli olan herkes kendinden bir şeyler kattı." değerlendirmesinde bulundu.