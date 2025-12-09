Haberler

Gaziantep'te eğitim alan kadın kursiyerler lösemili çocuklara moral kaynağı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kadın kursiyerler, lösemi ile mücadele eden çocuklar için organik iplerden oyuncaklar ve elbiseler üreterek hediye etti. Şahinbey Belediyesi'nde eğitim alan kadınlar, bu proje ile hem çocukları mutlu etmeyi hem de farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde Özgecan Kültür Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler, lösemi ile mücadele eden çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde eğitim alan kursiyerler, tamamen organik iplerden ördükleri oyuncaklar ile diktikleri elbiseleri lösemili çocuklara hediye ederek hem onların yüzünü güldürdü hem de farkındalık oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs eğitmeni Filiz Bozaslan, çocukları mutlu etmek istediklerini belirterek, "12 yıldır Şahinbey Belediyesinde el sanatları öğretmeni olarak görev yapıyorum. Kursiyerlerimizle birlikte lösemili çocuklarımıza moral vermek istedik. Onlara oyuncak hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Sıdıka Kavak ise arkadaşlarıyla birlikte oyuncak ürettiklerini belirtti.

Yıldız Yıldız da ürettikleri oyuncakları ve elbiseleri onkoloji servislerindeki çocuklara hediye etiklerini ifade ederek, "Lösemili çocuklar için bir dikiş planlaması yapıldı. Bizler de katkı sağladık. Elimizden geldiğince bilen, bilmeyen, yeni başlayan ya da tecrübeli olan herkes kendinden bir şeyler kattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title