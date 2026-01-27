AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Zorlu, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti. Vali Kalaylı tarafından karşılanan Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Zorlu'ya Kilis Valilik ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.