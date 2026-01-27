Haberler

AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti

AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Ömer Kalaylı ile bir araya gelen Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Zorlu, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti. Vali Kalaylı tarafından karşılanan Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Zorlu'ya Kilis Valilik ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi

Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi