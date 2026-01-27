AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Ömer Kalaylı ile bir araya gelen Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Zorlu, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti. Vali Kalaylı tarafından karşılanan Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Zorlu'ya Kilis Valilik ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel