AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelerek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesi görüş alışverişinde bulundu.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Bayramov'la görüştüğünü bildirdi.
Kabulleri için Bayramov'a teşekkür eden Zorlu, mesajında, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve özellikle yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov