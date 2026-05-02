Sumud Filosu Üyeleri İsrail Müdahalesini Anlattı

MUHAMMET TARHAN/ZEYNEP KATRE ORAN/IRMAK AKCAN - Küresel Sumud Filosu üyeleri, Avustralyalı doktor Bianca Webb-Pullman ve ABD'li emekli acil servis hekimi John Francis Reuwer, İsrail'in filoya yönelik yasa dışı müdahalesinde yaşadıklarını anlattı.

Tekneye çıkan İsrail askerlerinin kendilerine silah doğrulttuğunu anlatan Webb-Pullman, "Herkesin ellerini bağladılar ve sonra bizi tekneleriyle bir donanma gemisine götürdüler. Orada bizi stres pozisyonunda tuttular, uzun süre yerde diz çökmek gibi bir stres pozisyonu. Sonra bizi nakliye konteynerlerinin bulunduğu bir avluya koydular ve her konteynere 45 kişi sığdırdılar. Battaniyemiz yoktu." ifadelerini kullandı.

Webb-Pullman, filonun Suriye komitesinin 2 üyesinin serbest bırakılmamasına tepki gösterdiklerini belirterek, bu sebeple askerlerin filo üyelerini "dövmeye ve tekneden dışarı sürüklemeye başladığını" aktardı.

Uluslararası toplumun bu konuda harekete geçme yükümlülüğü olduğuna işaret eden Webb-Pullman, şöyle devam etti:

"İsrail, 2 yıldır bir soykırım gerçekleştirirken cezasız kalıyor ve şimdi yaptıkları ise kontrol alanlarını genişletmek. Sadece Gazze'yi kontrol ettiklerini düşünmekle kalmıyorlar, artık tüm Akdeniz'i kontrol ettiklerine inanıyor gibi görünüyorlar ve bu hoş görülemez. Türk hükümetinin ve dünya hükümetlerinin bu konuda güçlü bir tavır alması gerçekten çok önemli."

"İsrail'i hesap vermeye zorlamalıyız"

ABD'li emekli acil servis hekimi Reuwer da yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İnsani yardım amacıyla hareket eden kişilere suçlu muamelesi yapıldığını belirten Reuwer, "Bugün, başkalarının acılarına duyarlılık gösteren insanların suçlu gibi muamele gördüğüne şahit oldum." dedi.

Kendilerine ağır şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Reuwer, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve İsrail'e götürüldüğünü söyledi.

Reuwer, "Her gün çocukların öldürülmesine duyarlılık gösteren insanlar, neden suçlu gibi muamele görüyor ve neden çocukları öldürenler saygıyla karşılanıyor?" ifadesini kullandı.

İsrail'in yasa dışı müdahalesi sırasında yere yatırıldıklarını, diz çökmeye zorlandıklarını ve hareket ettiklerinde darbedildiklerini aktaran Reuwer, fiziksel ve psikolojik olarak etkilendiklerini dile getirdi.

Reuwer, "ABD ile İsrail gibi büyük ülkelerin bu kuralları her gün ihlal etmesine izin veriyoruz. Bu da hepimizi güvende ve barış içinde tutan uluslararası kurumları zayıflatıyor. Bu nedenle ABD ve İsrail'i hesap vermeye zorlamalıyız." dedi.