Küresel Sumud Filosu Üyeleri Antalya'ya Döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, Antalya'ya döndü.

İstanbul'dan gelen Arslan ve Şimşek, Antalya Havalimanı'nda yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı ve Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince karşılandı.

Arslan, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin birkaç gün hapis kaldıklarını ama Filistinlilerin 80 yıldır en büyük acıyı, çileyi yaşadıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun bir eşiği aştığını ifade eden Arslan, "Birleşmiş vicdan hareketini başlattık. Bütün dünya vicdanlı insanların bir araya gelip oluşturduğu, dil, ırk, mezhep, ne kadar çeşitlilik varsa hepsinin başlattığı bir hareketti. Bu bir eşikti, inşallah zaferle taçlanır." dedi.

Arslan, bu hareketin burada kalmayacağını, Filistin'in özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Hakan Şimşek ise Gazze'deki zulüm önlenmediği takdirde dünyada hiçbir zulmün önlenemeyeceğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Şimşek, "Gazze'de zulmü Küresel Sumud hareketinin vizyonuyla çözersek bundan sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Gazze'de sırtını küresel güçlere dayayarak insanlara zulmeden Siyonizmin nasıl bir gün sonu gelecekse ki sonunun başlangıcını yaşıyor. Dünyada Siyonist varlığa sırtını dayayan küresel zulüm odakları artık insanlara rahat rahat zulüm edemeyecek. Bu küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin de filonun dünyanın sesi, nefesi olduğunu ve önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

Sivil hareketin önünde hiçbir devletin ve gücün duramayacağını tüm dünyanın gördüğünü vurgulayan Çetin, Filistin'in en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diledi.