Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan 2 aktivist İsrail'e getirildi

Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlediği saldırıda alıkoyduğu ve serbest bırakmadığı 2 Küresel Sumud Filosu aktivistinin İsrail'e getirildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlerin Hamas ile bağlantılı olduğu öne sürülen Yurtdışındaki Filistinliler Halk Konferansı ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan ve serbest bırakılmayan Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın İsrail'e getirildiği, aktivistlerin ülkelerinin temsilcilerinden konsolosluk ziyareti alacağı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2 aktivistin İsrail'e getirilerek sorgulanacağını belirtmişti.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.