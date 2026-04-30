Küresel Sumud Filosu'na destek vermekten kaçınan AB'den İsrail'e uluslararası hukuka uyması çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından, insani yardım aracı olarak filo yöntemini teşvik etmediklerini yineleyerek, İsrail'e uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcüleri, AA muhabirinin, "Birkaç gün önce sorduğumda da İsrail'e çağrıda bulunmaktan kaçınarak filo katılımcılarına çağrı yapmayı tercih ettiniz. Bu tutumun İsrail'e serbest hareket alanı tanıdığından endişe ediyor musunuz? Filoların, uluslararası toplum tarafından desteklenmediği izlenimini yaratması nedeniyle bu durum İsrail'in bu filolara müdahalesini kolaylaştırabilir mi?" sorularını yanıtladı.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, "Olayı netleştirmemiz gerekirse, biz filoya katılımcıların hayatının riske atılmasını istemiyoruz. İnsani yardım sağlanması konusunda kararlıyız ancak bunun filodan daha güvenli yollarla yapılması mümkün." dedi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni ise mevkidaşının filoların teşvik edilmediği yönündeki açıklamasının arkasında olduğunun altını çizerek, "Resmi pozisyonumuz uyarınca yardım dağıtımı şekli olarak filoları desteklemiyoruz çünkü katılımcıların hayatlarını riske atıyor." diye konuştu.

AB'nin tüm taraflara insani yardımın engelsiz dağıtımını sağlaması çağrısını da yineleyen Al Anouni, AB'nin farklı araçlarla yardım sağladığını söyledi.

Al Anouni, İsrail'in filodaki teknelere saldırısıyla ilgili ise "Aktivistler, Gazze'deki felaket boyutundaki insani duruma dikkati çekmeye ve aynı zamanda Gazze halkına temel yardımları ulaştırmaya çalışıyor. İnsani yardımın acil ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak ve Gazze'deki insanların çektiği acıları hafifletmek büyük önem taşıyor. Ayrıca uluslararası haklara ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi hayati önemdedir." ifadelerini kullandı.

İsrail'e, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısını yinelediklerini dile getiren Al Anouni, "Uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer serbestisinin korunması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Al Anouni, katılımcılara konsolosluk hizmeti verilmesi ve korunma sağlanmasının ulusal makamlara ait olduğunu kaydetti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.