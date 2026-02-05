Haberler

Küresel Sumud Filosu 29 Mart'ta Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıkacak

Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için 29 Mart'ta Barselona'dan deniz seferleri başlatıyor. Daha geniş katılım için planlanan operasyonlar, uzman ekipler ve insani yardım konvoylarını da içeriyor.

CAPE Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasına yönelik en büyük sivil seferberlik olması planlanan yeni seferinin, 29 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinden başlayacağı bildirildi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Nelson Mandela Vakfında bir araya gelen Küresel Sumud Filosu organizatörleri, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail ablukasını kırmak amacıyla daha geniş katılımla başlatılması planlanan kara ve deniz operasyonlarına ilişkin planlarını açıkladı.

Filonun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, seferberliğin ilk deniz ayağının 29 Mart'ta Barselona'dan başlayacağını, ardından İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin filoya dahil olacağını duyurdu.

Ordu, görevde yer alacak uzman ekiplerin binden fazla sağlık çalışanı, eğitimciler, silahsız sivil koruma grupları ve yeniden inşa ve destek ekiplerinden oluşacağını belirtti.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mandla Mandela, filonun seferini Filistin'i desteklemek için küresel sivil toplumun yeniden harekete geçmesinin aşaması olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'da ırkçı apartheid yönetimine karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandela, aralarında dini grupların, sivil toplum hareketlerinin, Yahudi ve Müslüman örgütlerinin, öğrenci oluşumlarının ve toplum liderlerinin de bulunduğu geniş bir koalisyonun bu seferberliği desteklediğini söyledi.

Filonun yönlendirme komitesi üyesi Ahmed Ghnaia, seferberliğin deniz misyonuna paralel yola çıkacak planlı insani yardım konvoyunu da içerdiğini belirterek, konvoyun amacının Rafah sınırındaki kısıtlamalara meydan okumak ve insan gücüyle çalışan insani yardım koridorlarının gerekliliğini göstermek olduğunu dile getirdi.

Ghnaia, önceki kara konvoylarının sivillerin öncülüğünde gerçekleştirilen erişim çabalarının hem olanaklarını hem de sınırlamalarını gösterdiğine dikkati çekerek, bu yılki konvoyun deniz filosuyla koordinasyonu korurken katılımı genişletmeyi amaçladığını vurguladı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

