Küresel Sumud Filosu aktivisti Yıldırım, İsrail'in ikinci saldırıyı düzenlemesinden endişe ettiklerini söyledi Açıklaması

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yıldırım, İsrail'in saldırıları sonrası filonun izleyeceği rota ve sürece ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, "Bizi tekrar uluslararası sulara salacaklarını zannetmiyorum. Çünkü müdahale etmeyi bekleyen bir haydut çetesi var ortada." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yıldırım, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya düzenlediği saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, kendisinin "Elengi" isimli teknede olduğunu, dün öğleden sonra teknelerinin art arda iki kez arızalandığını ve başka bir tekneyle filonun yaklaşık 3-4 saatlik gerisinde kaldıklarını anlattı.

Akşam saatlerinde dinlenmek üzere oldukları sırada tekne sorumlusunun kendilerini acil şekilde güverteye çağırdığını dile getiren Yıldırım, bunun üzerine güverteye çıkarak can yeleklerini giydiklerini söyledi.

Saldırı anına ilişkin yaşadıklarını paylaşan Yıldırım, "İsrail'in olduğu tahmin edilen dronun taciziyle karşılaştık. Takriben bir saat, iki saat tepemizde devamlı tacizde bulunarak kendilerine göre bizi caydırmayı düşündüler." diye konuştu.

Yıldırım, İsrail ordusunun tekneye çıkması gibi bir durumla karşılaşmamaları üzerine, teknede daha güvenli olduğu değerlendirilen alt kata indiklerini dile getirdi.

Teknenin alt katında beklerken, haberleşme ağlarından teknelere müdahale edildiğiyle alakalı acil haberler gelmeye başladığına işaret eden Yıldırım, "Ama o kadar çok haber geliyordu ki neyin, nasıl, ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Biz en arkada kalmışız. Hiçbir şey görmüyoruz. Ondan sonra aldığımız habere göre ciddi bir şekilde baskına uğrayan teknelerimiz olmuş." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sürecin ardından teknelerinde yeniden arıza meydana geldiğini, başka bir teknenin kendilerini çekmeye başladığını ve nöbetleşe istirahat ettikleri sırada teknenin tamir edildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun filoya saldırıları

İsrail ordusunun filoya düzenlediği saldırılara dikkati çeken Yıldırım, "Her zamanki yaptıkları itmeler, kakmalar, böyle silahlı bir müdahale değil de tabiri caizse kendi çaplarına göre çamurluk yapma, pislik yapma ne gerektiriyorsa, onları yaptılar. Şu an (İsrail'in alıkoyduğu teknelerdeki) o arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz." şeklinde konuştu.

Halihazırda teknelerinin Yunanistan kara sularına yaklaştığını ifade eden Yıldırım, "Biz şu an çok ama çok yaklaştık Yunanistan'ın Çuha Adası'na. Çuha Adası'na sığınmak üzereyiz." dedi.

Yıldırım, Çuha Adası'na çıktıktan sonraki sürecin ve işleyişin nasıl olacağını bilmediğini, burada Yunan mercilerinin Türk yetkililerle temasa geçebileceğini söyledi.

Filonun bir sonraki adımının ne olacağını bilmediğini belirten Yıldırım, "Bizi tekrar uluslararası sulara salacaklarını zannetmiyorum. Çünkü müdahale etmeyi bekleyen bir haydut çetesi var ortada." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.