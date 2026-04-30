Küresel Sumud Filosu aktivisti Cullen, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu Açıklaması

Küresel Sumud Filosu aktivisti Mikey Cullen, İsrail ordusunun filoya saldırısının ardından alıkoyduğu aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulunarak filonun, İsrail'e değil Filistin'e gittiğini vurguladı.

İrlandalı aktivist Cullen, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "İsrail işgal güçleriyle geçirdikleri uzun gecenin ardından içinde bulunduğu 'Giro Lama' isimli geminin onları atlatmayı başardığını" ve Girit açıklarındaki Yunan uluslararası sularına ulaştıklarını belirtti.

Her şeyin yolunda, havanın sakin olduğunu aktaran Cullen, doğanın bile kendilerini desteklediğini ancak İsrail'in açlıkla mücadele eden insanlara yardım ulaştırmak için uğraşan insani yardım görevlilerine silah doğrulttuğunu ifade etti.

Cullen, yaptıkları tek şeyin yasal bir şekilde uluslararası sularda gıda taşımak olduğuna dikkati çekerek "Onların yaptığı, uluslararası sularda insanları kaçırmak ise yasa dışı ve arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

"İsrail'in bu bölgede ya da hiçbir yerde insanları alıkoyma hakkı yok. Çünkü biz, İsrail'e değil Filistin'e gidiyoruz." ifadelerini kullanan Cullen, şimdilik güvende ancak yorgun olduklarını kaydetti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.