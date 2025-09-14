Küresel Sumud Filosu Akdeniz'e Çıktı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu teknelerinin Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktığını aktararak, "Uzun süredir yola çıkmasını beklediğimiz Küresel Sumud Filosu, artık Akdeniz'e çıkmıştır. Yolları açık, menzilleri Gazze olsun" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malezya'da katıldığı Uluslararası Ümmet Forumu (MUNİF 2025) kapsamında, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını karmak için harekete geçen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarihte birçok direniş örneği olduğunu, ancak hiçbirinin Küresel Sumud Filosu gibi çok dilli, çok sesli ve çok katılımcılı olmadığını vurgulayan Arıkan, "Uzun süredir yola çıkmasını beklediğimiz Küresel Sumud Filosu, artık Akdeniz'e çıkmıştır. Yolları açık, menzilleri Gazze olsun. Bu yönüyle bu filo, insanlık tarihinde eşsiz bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Asıl olan filonun oluşturulabilmesiydi"

Bu eşsizliğin şüphesiz beraberinde bazı zorlukları da getirdiğinin altını çizen Arıkan, "Şunu unutmayalım: Asıl olan filonun oluşturulabilmesiydi. Asıl olan iktidarlarına rağmen Avrupa'dan, Amerika'dan vicdanlı kimselerin bu gemilere binmesiydi. Asıl olan yeryüzünde halkların İsrail'e karşı birleşebileceğini göstermekti. Elhamdülillah, bunların hepsi gerçekleşti" diye konuştu.

"Birçok kardeşimiz çok büyük cesaret ve fedakarlık gösterdiler"

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, "Bu süreçte aziz milletimizin ve Milli Görüş teşkilatlarımızın gösterdiği fedakarlık, vakar ve sarsılmaz sahiplenme, tarihe not düşülmüştür. Şu an Akdeniz'de yüzen gemiler bu inancın, bu çabanın eseridir. Bu süreçte başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere, birçok kardeşimiz çok büyük cesaret ve fedakarlık gösterdiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim için bir son değil, başlangıçtır"

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmasının engellenmesi için her türlü yönteme başvurulduğuna dikkat çeken Arıkan, "Bu girişimi başarısız kılmak isteyen ellerin farkındayız. Kaosu büyütmek için konuşan dillerin farkındayız. Seyreden gözlerin farkındayız. Ancak önceliğimiz, ablukanın kırılması, işgalin durdurulmasıdır. Bunun için canla başla çalışmaktır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu bizim için bir son değil, bilakis çok daha güçlü girişimler için bir başlangıçtır" diye konuştu.

"Bir yol açılmıştır, Allah'ın izniyle hedefe ulaşılacaktır"

Malezya'daki temaslarında da önceliklerinin Gazze'deki soykırım ve abluka ile Küresel Sumud Filosu olduğunu belirten Arıkan, "Bugün, kardeşlerimiz gemilerde, teşkilatımız meydanlarda, milletvekillerimiz görevlerinin başındadır. Bizler, Malezya'da Gazze için İslam dünyasından temsilcileri ile bir aradayız. Şimdi Filo'nun selametle Gazze'ye ulaşması için çalışacağız. Bir yol açılmıştır, Allah'ın izniyle hedefe ulaşılacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.