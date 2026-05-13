Haberler

İklim değişikliği çocuklar başta olmak üzere astım vakalarını artırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, iklim değişikliğinin astım vakalarını artırdığını ve özellikle çocukların risk altında olduğunu belirtti. Polen mevsiminin uzaması ve hava kirliliği gibi faktörler astımın tetikleyicileri arasında yer alıyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını artırdığını söyledi.

Ekuklu, iklim değişikliğinin astım üzerindeki etkilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, polen mevsiminin giderek uzamasının astımı tetikleyen temel faktörlerin başında geldiğini belirtti.

Türkiye'nin de bu süreçten doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Ekuklu, "Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde eskiye kıyasla çok daha fazla orman yangınıyla karşılaşıyoruz. Orman yangınlarından çıkan kül ve tozlar ile çöl tozları, hava kirliliğini artıran önemli etkenler arasında yer alıyor." dedi.

Ekuklu, iklim değişikliğinin ikincil etkilerinin de göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, bu faktörlerin astıma yol açabilecek unsurların artmasına zemin hazırladığını kaydetti.

"Yüz milyonlarca insan etkilenecek"

Sorunun küresel boyutuna da değinen Ekuklu, mevcut tablonun Türkiye'de de giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Özellikle Avrupa verilerinin bu trendi açıkça ortaya koyduğunu aktaran Ekuklu, "Bu gidişat devam ederse gelecekte dünya genelinde 400 milyon insanın astım hastası olabileceği ve artışın gelecekte de süreceği öngörülüyor." dedi.

Ekuklu, potansiyel alerji riski bulunan çocukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması için gerekli tedbirlerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler

Fenerbahçe ve Türk futboluna verdi veriştirdi
Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı