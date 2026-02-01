Küresel Direniş Platformundan İran'a destek için İstanbul'da basın açıklaması

Küresel Direniş Platformu üyeleri, ABD'nin İran'a yönelik politikalarını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Küresel Direniş Platformu Üyesi Birol Birgin, ABD'nin özellikle İran'a yönelik politikalarının bölgedeki çatışmaları derinleştirdiğini söyledi.

Birgin, "ABD'nin İran'a yönelik saldırgan politikaları, Irak'tan Filistin'e kadar coğrafyamızda dökülen kanların devamıdır. Bölge halkları bu emperyalist dayatmalara karşı sessiz kalmayacaktır." dedi.

Birgin, tüm bölge halklarına birlik çağrısında bulunarak, ABD'nin "böl ve parçala" politikalarına karşı dayanışmanın önemini dile getirdi.

Gazeteci Nurettin Şirin ise insanlık vicdanı ve dünya Müslümanları adına basın açıklamasında bir araya geldiklerini söyledi.

Şirin, İran'da meydana gelen bazı olayların arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu öne sürerek, "Bugün dünya halklarının, İslam ümmetinin öfkesini yansıtmak ve yükseltmek için buradayız." diye konuştu.

Platform üyeleri, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.